Mon Laferte le ‘coquetea’ a Diego Luna en video ‘El Beso’

Mon Laferte se desliza sensualmente, contonea las caderas y le coquetea a Diego Luna en el video ‘El Beso’. “Yo voy con la bandera de: ‘A ver mujeres, somos libres y podemos hacer lo que queremos'”, dice la cantante.

¿Hay algo de antifeminista en eso de objetivizar a la mujer?

En opinión de la cantante, no, porque su postura es clara: la mujer es libre de comportarse como quiera.

“Hay un error de percepción grave en el creer que una mujer no puede ponerse tacón, no puede usar falda, no puede perrear, no puede bailar arriba de la mesa o no puede vestirse como se le dé su pinche gana”, afirmó la cantante.

“Eso es un pensamiento súpermachista. Precisamente es todo lo contrario lo que buscamos las mujeres, que se nos trate de la misma manera y que si queremos bailar arriba de la mesa en pelotas, si queremos, es nuestra pinche decisión”, dijo Laferte.

TE PUEDE INTERESAR: Atlanta anuncia que deja de colaborar con ICE

La escena descrita es parte del video ‘El Beso’, en el que contó con la participación del actor mexicano.

“Para mí fue muy divertido trabajar con él, pero también fue extraño y me daba un poco de vergüenza y, a la vez, sentía una cosa linda de estar arriba de una mesa bailándole”, contó la ganadora del Grammy Latino.

Aunque la admiración es recíproca, pues el protagonista de Y Tu Mamá También es seguidor de su trabajo.

“Es raro que lo diga, pero a él le gusta mucho mi música. Le mandé varias canciones del disco y se emocionó un montón. Tuvo acceso exclusivo, ya las conoce todas.

“No debería decirlo yo, sino él, pero le encanta lo que hago y por eso aceptó”, aseguró.

Producido por Omar Rodríguez López, “El Beso” es el primer sencillo de su próximo álbum, programado para finales de año y que grabó en los estudios de Capitol Records, en Los Ángeles.

La chilena realizó el disco en una sola toma, sin regrabar ni una sola de sus canciones y con un grupo de músicos en vivo.