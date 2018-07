Regresa Tom Cruise a las pantallas cinematográficas con el estreno de la nueva cinta Misión: Imposible-Repercusión, que promete al público una experiencia de adrenalina pura.

A continuación, seis datos interesantes sobre la película:

Se trata de la sexta aventura de la saga iniciada en 1996 por el actor en los zapatos del intrépido e intuitivo agente Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise).

El astro del cine se confesó en una entrevista proporcionada por Paramount Pictures que no puede estar más orgulloso de esta entrega, dirigida por Christopher McQuarrie.

El actor dijo que la experiencia llevó a otros niveles su actuación y habilidades físicas para impactar en la pantalla con realismo.

That impact? No joke. #MissionImpossible Fallout pic.twitter.com/lY3rr43wg3

Solomon Lane (Sean Harris, el villano de Nación Secreta) planea un atentado nuclear con el respaldo de Los Apóstoles, una organización criminal internacional. Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo viajarán por Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega para evitarlo.

This is a mission you won’t want to miss. See the film critics are calling “wildly entertaining” and “insanely fun," in theatres 7.27.18. #MissionImpossible

Get your tickets now: https://t.co/26gM6Iwg4x pic.twitter.com/AWuJryuZ8R

— Mission: Impossible (@MissionFilm) July 24, 2018