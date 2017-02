Por primera vez Hillary Clinton e Ivanka Trump coinciden en una opinión

El increíble show de medio tiempo de Lady Gaga no sólo encendió la versión número 51 del Super Bowl, sino que logró que por primera vez Hillary Clinton e Ivanka Trump coincidieran en una opinión al calificarlo de espectacular.

Pero no sólo la demócrata y la hija del presidente reaccionaron después del espectáculo que realizó la cantante y que transmitió un especial mensaje de unidad para el país, también en redes sociales miles de usuarios alabaron su actuación, informó el diario El Nacional.

Dentro de todos los comentarios, destacaron las de importantes figuras políticas, una de ellas fue Hillary Clinton, quién utilizó Twitter para elogiar el espectáculo de la intérprete. “Soy una de los 100 millones de fanáticos del #SuperBowl que se volvió #Gaga por la Lady, y su mensaje para todos nosotros”.

I’m one of 100 million #SuperBowl fans that just went #Gaga for the Lady, & her message to all of us. https://t.co/8AoNqjwr1b

