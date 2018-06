‘Mira Quién Baila’ 6 estrena jueces en su nueva temporada

Amo pocas cosas en mi vida más que a la danza. La danza es mi VIDA mi lucha y mi fortaleza, ella me ha hecho arriesgarme, sufrir, luchar, tomar decisiones, ser disciplinado, me lo ha dado todo. Solo las personas que bailan y da igual el nivel, lo importantes es bailar, volar, sentir, solo los que bailamos sabemos el sentimiento de libertad de pasión y felicidad que se siente… cuando me subo a un escenario y bailo, no existe nada más… es como vivir un sueño por unos instantes…. pero un sueño que se hace realidad!! Baila y siente al máximo! No lo quieras ámalo! Y disfrutaaaaaa…. @joaquincortesworld

