Mira qué conductor se despide del programa Hoy (VIDEO)

El conductor mexicano Jorge “El Burro” Van Rankin se despidió este martes de la conducción del programa Hoy, aunque aclaró que solo será por un tiempo.

“El Burro” dijo que debido a las grabaciones de la tercera y cuarta temporada de la serie “40 y 20” le será imposible cumplir con su labor en Hoy, por lo que solicitó un permiso especial.

“El día de mañana inician las grabaciones de esta tercera y cuarta temporada, son 10 semanas que me voy a ausentar del programa Hoy, ya le pedí al señor productor y a la gente, que cuando regrese no vaya ya estar ocupada esta silla, no sean así”, dijo Van Rankin.

Aunque Galilea bromeó y le dijo: “que caliente Sandarti”, por lo que el conductor le dijo: “diez semanitas voy a ausentarme a partir del día de hoy, porque mañana van a decir ‘al Burro lo corrieron’”.

Por su parte Andrea Legarreta le aclaró: “de hecho Gali y yo vamos a empezar a hacer casting, hoy por ejemplo viene Danilo (Carrera), ¿si sabes que conducía no?”.

Por último Van Rankin aseguró que espera estar de regreso pronto y poder visitar a sus compañeros una vez a la semana durante estos meses de ausencia.