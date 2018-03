El comediante Jim Carrey ha estado canalizando su lado artístico durante el último año al pintar una serie de retratos políticos burlándose de Donald Trump, su administración y de los miembros del partido republicano.

Su última creación es un retrato colorido de Trump gritando en una bata de baño mientras se encuentra comiendo dos bolas de helado, la pintura fue propuesta por Carrey en forma de broma a la Galería Nacional de Retratos de los Estados Unidos, la misma alberga los retratos de todos los ex presidentes de los Estados Unidos y cuenta con sede en Washington, DC.

La caricatura hace alusión a las palabras de Donald Trump para la revista Time en mayo del año 2017, en la entrevista aseguró sacar siempre dos cucharadas de su postre.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG , I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7

“Querida Smithsonian National Portrait Gallery, sé que es temprano para ello, pero me gustaría presentar esto como el retrato oficial del presidente Donald Trump. Se llama: Gritas. Grito. ¿Alguna vez dejamos de gritar?”, fueron las palabras del actor a través de un tweet en su cuenta oficial en Twitter.

El artista ha compartido una serie de sus pinturas coloridas entre las que destacan una que muestra al presidente Donald Trump como un hechicero y una del senador republicano del estado de la Florida, Marco Rubio.

