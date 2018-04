El cantante mexicano Luis Miguel conmovió a su público con emotivas palabras en un concierto que ofreció recientemente en el Auditorio Nacional de México como parte de su gira ‘México por siempre’.

Según reportó el portal HoyTamaulipas, el artista dio un discurso de cuatro minutos durante una pausa. “Hay dos cosas importantes. Una es la música que me ha inspirado durante toda mi vida para seguir y seguir andando. La segunda, y no menos importante (…) porque si no fuera por la música no nos hubiéramos conocido durante 36 años”, fueron algunas de las palabras que dijo Luis Miguel.

Agregó, además, frente a casi 10 mil personas: “De esto me vengo enterando hace poco. No soy de contar los años, pero estos 36 son gracias al público, a ustedes las fans. Esa es mi segunda razón por la que estoy en el escenario esta noche. Un aplauso para ustedes, pero que se oiga bien fuerte”.

Una noche entre baladas, boleros, pop y rancheras

El discurso que pronunció Luis Miguel no fue la única sorpresa de su concierto. Este, además, se caracterizó por su variedad y extensión, pues, aunque inició con 45 minutos de retraso, ‘El Sol de México’ cantó un total de 40 temas de todos los géneros musicales que ha abordado durante sus 36 años de carrera.

‘Si te vas’, ‘Tú solo tú’, ‘amor, amor, amor’ y ‘devuélveme el amor’, fueron las canciones con las que inició su show, mientras ‘Por debajo de la mesa’ y ‘No sé tú’, fueron algunos de los temas elegidos para la tanda de boleros.

Otras canciones que corearon los asistentes fueron ‘Un hombre busca a una mujer’, ‘Cuestión de piel’, ‘Oro de ley’, ‘Amante del amor’, ‘Hoy el aire huele a ti’ y ‘Hasta que me olvides’ en la que Luis Miguel volvió a conmover a su público al permitir que una niña le diera un beso en la mejilla. Además, recibió el regalo de una mujer que le obsequió un oso blanco de peluche.

El momento cúspide de la noche fue cuando apareció el Mariachi Vargas de Tecalitlán y, luego de algunos temas, tocaron las recordadas canciones ‘La Bikina’ y ‘Sabes una cosa’.

Seguido de esto, Luis Miguel volvió a tomar el micrófono para compartir algunas palabras, aquí un fragmento: “Es tanta la inspiración que me han dado a través de los años (…). Sin embargo, siempre he tenido la motivación de seguir porque la inspiración viene de ustedes (…). Sí, esta es la belleza de la música, esto es lo bonito que hemos logrado (…), creo que lo más bello que hemos logrado es un puente de comunicación entre el artista con la música y con ustedes”.

