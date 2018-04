On this #oldheadshotday I say thank you for all the #happybirthday wishes. Lots of love ❤️ Gracias por vuestro cariño y por tantas felicitaciones en mi cumpleaños. Aquí una servidora a los 15!!! Hoy 44🤓 #oldheadshotday

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Apr 28, 2018 at 9:25am PDT