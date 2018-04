La cantante y actriz Miley Cyrus recurrió a su cuenta oficial de Twitter para ‘desempolvar’ el momento en que fue criticada por haber posado desnuda para Vanity Fair cuando tenía 15 años. En el 2008, la ex ‘Hannah Montana’ se disculpó por la fotografía y hoy, una década después, demuestra que no se arrepiente de haber posado para el lente de Annie Leibovitz.

La artista compartió una imagen de la portada del New York Post de ese año que titula “La vergüenza de Miley” e incluye un texto con el mensaje “La estrella de Hannah se disculpa por foto casi desnuda”. Junto a esta, Miley escribe: “No lo lamento” y el hashtag ’10yearsago’.

La publicación ya cuenta con más de 190,000 ‘me gusta’ y más de 38,000 retweets. Algunos la apoyaron con comentarios como “es una hermosa fotografía!”, “estoy de acuerdo, no creo que ella necesite disculparse” o “es un ícono, esta foto debería estar colgada en el Louvre”.

Otros usuarios, en cambio, consideraron que la fotografía no fue apropiada por la edad que tenía Miley Cyrus dejando comentarios como “es una bonita foto, pero un poco rara porque tenía 15 años” o “honestamente…No, Miley no tenía que haberse disculpado pero también…a los 15 años no debieron haberla sexualizado con la sesión de fotos”.

Una fotografía que suscitó comentarios de todos los involucrados

En el 2008, Miley Cyrus no fue la única que tuvo que disculparse por el hecho. Debido a que la artista era una estrella infantil de un popular programa de televisión de Disney Channel, la imagen fue en su momento bastante polémica.

Por esta razón, todos los que tuvieron que ver con la fotografía se pronunciaron al respecto. Cyrus dijo en su momento: “Tomé parte en una sesión de fotos que se suponía debía ser artística y ahora viendo las fotografías y leyendo la historia, me siento muy apenada”.

Por su parte, la fotógrafa Annie Leibovitz aseguró: “Lamento que mi retrato de Miley haya sido malinterpretado. Miley y yo miramos juntas a fotógrafos de moda y hablamos sobre la fotografía en ese contexto antes de tomarla. Es un retrato simple y clásico con poco maquillaje“.

Disney Channel también habló sobre el tema argumentando que “se creó una situación para deliberadamente manipular a una persona de 15 años con el fin de vender revistas”.

Por último, voceros de Vanity Fair defendieron la imagen asegurando que “los padres de Miley estuvieron presentes en el set todo el día (…) como la foto fue tomada de forma digital, la vieron en la toma y todos pensaron que era un retrato hermoso y natural de Miley”.

