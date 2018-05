La cantante y actriz Maite Perroni es una de las personalidades que siempre ha mantenido su vida amorosa muy privada, por eso cada vez que comparte fotografías con su apuesto novio logra revolucionar por completo las redes sociales.

Recientemente, la protagonista de la exitosa telenovela mexicana ‘Papá a toda madre’ dio a conocer una ‘ardiente’ y atrevida fotografía en compañía de su novio, en la misma se puede apreciar a la artista mientras se encuentra recostada en la cama y le da un beso al apuesto hombre que logró robarle su corazón hace unos años atrás.

La instantánea rápidamente se volvió viral, logró contar con más de 100 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios de reacciones de sus fanáticos a nivel mundial que quedaron sorprendidos ante la fotografía.

“Se ven hermosos”, “No puedo con tanto amor”, “Hermosos por siempre”, “Mucho amor en una sola fotografía”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la ex RBD.

Algunos usuarios llegaron a confundir a la pareja de Perroni con el cantante colombiano Maluma: “Maluma, ¿eres tú bebé?”.

El novio de la artista se trata de Koko Stambuk, un reconocido músico chileno con el que ha sostenido una relación amorosa por más de cinco años.

Recientemente, Maite dio a conocer en una entrevista con la revista People que entre sus planes más cercanos no está casarse con su pareja, pese a sostener una relación muy bien consolidada.

“Platicamos románticamente de eso por momentos, pero si es o no es, no sucede un cambio realmente entre nosotros porque ya estamos compartiendo como pareja. Entonces el día que suceda será una celebración. No me corretea la prisa, pero tampoco es algo que no podría suceder”, aseguró la estrella en la entrevista.