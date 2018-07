A pocos meses antes de que se estrene en cines la película ‘Venom’, Sony Pictures Entertainment publicó este martes en YouTube y sus redes sociales el segundo tráiler de la cinta.

El adelanto sobre la historia de uno de los villanos más emblemáticos de Spider-Man causó un vendaval de reacciones en las plataformas digitales, donde sus fanáticos alabaron el clip.

En el tráiler de poco más de tres minutos de duración, se aprecia la transformación de Tom Hardy en ‘Venom’, así como todo el despliegue de su furia.

The world has enough superheroes. Watch the new #Venom trailer now. 10.5.18 pic.twitter.com/dnh8nqwkfJ

— Venom Movie (@VenomMovie) July 31, 2018