Hace un mes que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron, y no es sorprendente que se hayan desatado rumores de embarazo, como sucede con todo matrimonio reciente. Pero Miley no está dispuesta a que su intimidad sea comida de chismes falsos.

No dudó ni un unstante en despejar las dudas acerca del falso rumor de embarazo en su cuenta de Twitter. Haciendo gala de un humor inteligente, utilizó al famoso huevo viral para aclarar todo y zanjar el tema.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” …. we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 17 de enero de 2019