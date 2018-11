Miriam Yamileth es popularmente conocida por ser la migrante hondureña que despreció los frijoles que se le ofrecieron. Sin embargo, se filtró una foto en donde se dispone a comer este alimento y las redes estallan.

Anteriormente, un video de la mujer en donde se quejaba de la comida que le ofrecieron los mexicanos se había ‘viralizado’.

En el polémico cortometraje se puede escuchar que la hondureña argumenta que la comida que le dieron era comida de puerco.

¿Recuerdan el video de la migrante hondureña que decía que los frijoles molidos que le daban, de buena voluntad, en México eran comida para chanchos? Pues en este nuevo video se disculpa de todo y le pide perdón al pueblo de México por sus declaraciones. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/c5q8z9I071 — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) November 21, 2018

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, (…) la verdad la comida que están dando aquí… Fatal, miren lo que están dando, puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos”.

Estas palabras calaron hondo en los mexicanos que vieron el video y argumentaron que la migrante era “limosnera y con garrote”, “malagradecida” y pidieron que se regresara a su país y dejara a México en paz.

Incluso, hubo quienes comentaron que por estos hechos comprendían la postura de Donald Trump, quien busca evitar el paso de la caravana migrante a Estados Unidos.

“Es por ella que estoy a favor de Trump”, “ahora entiendo a Trump”, “poco a poco entiendo la ideología de Trump”, se puede leer en los mensajes.

Al darse cuenta de lo sucedido y la gran polémica que se suscitó, la hondureña que rechazó los frijoles pidió disculpas a través de otro video.

“Yo mil disculpas, perdón les pido. Aquí el pueblo mexicano se ha portado muy bien”, comentó la mujer.

Y aseguró que en sus momentos de humildad, ella también come tortillas.

“Cuando no he tenido (comida), si he tenido tortillas, yo les he dado (a sus hijos)”, mencionó Yamileth.

Sin embargo, tanta fue la fama de la hondureña que los usuarios dieron con su cuenta de Instagram y surgió una foto que nadie esperaba.

