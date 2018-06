Michelle Salas abrió su corazón durante el vlog que realizó para la revista ¡Hola! luego de los rumores de su posible distanciamiento con Luis Miguel.

Sobre todo, después de que en la serie biográfica del “Sol”, se expusiera a su madre como una mujer que siempre se le ‘lanzaba’ al cantante.

Michelle reveló que este año en especial ha sido complicado para ella, destacando que descubrió a gente que le dio más preferencia a la fama que al aspecto sentimental.

“En verdad este año ha sido fuerte, han habido cosas que me han dolido mucho, que me han sorprendido mucho, que me he dado cuenta de realmente la gente a lo que va”, puntualizó.

“A veces es más importante la fama, el dinero, y lamentablemente, pues estamos rodeados en el mundo de gente así”, dijo la también empresaria.

Michelle Salas conmueve las redes con emotivo mensaje

Conjuntamente, Salas subrayó que a pesar de lo difícil de esta situación, ha decido no jugar un papel de víctima.

Pronunció: “Yo, al revés, nunca he tenido carencia, he tenido una familia que me ha dado todo y más”.

Acto seguido, la joven se quebró emocionalmente al destacar la labor que Stephanie Salas ha hecho en su vida. “Tengo una madre que, si pudiera dar su carne, su corazón, su vida por mí y por mi hermana lo haría. Brindo por eso, brindo por las cosas buenas, brindo por salir adelante, brindo por las mujeres, brindo por estar aquí. ¡Vean, ya estoy llorando y todo!”.

Finalmente, Michelle confesó que, a pesar de todas estas dificultades, se siente contenta de que así sucedieran las cosas.

Sin mencionar a su famoso padre Michelle Salas mandó un mensaje

“De verdad, todo tiene un por qué en la vida y yo estoy más allá de feliz, de poder tener la vida que tengo y la gente que tengo y también poder decir con mucho orgullo que lo que he hecho y lo que he logrado, de verdad, no es como todo mundo piensa ‘¡Ay la niña nació en charola de plata!’, yo no nací en charola de plata”, sentenció.

De esta forma, Michelle dejó más abierta la posibilidad con respecto a que la relación con su famoso padre esta fracturada, pues a pesar de que hace algunos meses hablaba maravillas de él, en esta ocasión la joven nunca lo mencionó, o al menos no lo hizo directamente.

Las opiniones no tardaron en aparecer: “Yo creo que esa relación padre e hija ya se acabó para siempre. Lástima”, “yo creo que a su señor padre tampoco le interesa mucho la parte familiar”, “sí, tienes mucha madre y no necesitas más en tu vida que la gente que te ama”.

