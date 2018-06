La periodista mexicana Michelle Galván abrió su corazón y contó sobre su reconciliación con su padre después de 10 años.

Durante una entrevista con Alan Tacher de ‘Despierta América‘, Michelle confesó lo difícil que fue volver a hablar con su padre.

“Es una historia fuerte”, advirtió la copresentadora de ‘Primer Impacto‘ al inicio de la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo las eliminatorias

“A las dos semanas que yo estaba con mi noticiero en Houston mi mamá me habla y me dice: ‘Tu papá está en coma’ Yo tenía 10 años de no hablar con mi papá, de no verlo después de que mi papá se fue de la casa”, compartió.

“Para mí fue un shock el hecho de pensar que tal vez yo no lo volvería a ver, que yo no volvería a hablar con él. Porque mi mamá me decía: ‘Le quedan horas de vida. No vas a alcanzar ni siquiera a llegar a verlo en el estado en el que estaba”, agregó.

Galván reveló que lo que llevó a su padre al coma fue un accidente automovilístico en la ciudad de Toluca.

Entre lágrimas Michelle Galván habla de su difícil reconciliación con su padre

“Yo le pedí mucho a Dios. Estaba entre la espada y la pared, de dejar mi responsabilidad del noticiero en Houston e irme a ver a mi papá, pero no había vuelos”, puntualizó.

Continuó: “Los médicos le daban horas de vida. En esos momentos de adversidad, como en muchos otros momentos difíciles de mi vida, he descubierto habilidades que no me imaginé que tenía. Ahí descubrí el coraje para salir adelante y también el perdón”.

Entre lágrimas la presentadora contó qué fue lo que le dijo a Dios en ese difícil momento.

“Yo le dije a Dios que yo iba a perdonar a mi papá si lo dejaba con vida y le daba todo el cariño a mi media hermana que a nosotros nos faltó de alguna manera con él”, expresó.

A solo dos días de esa conversación ‘divina’, la comunicadora de 30 años recibió una inesperada noticia.

La conductora Michelle Galván pidió ayuda divina en ese difícil momento

“Mi mamá me habla a los dos días y me dice: ‘Tu papá está vivo y los doctores no saben cómo explicarlo. Esto es un milagro’, entonces dije: ‘Ay caray, ahora sí lo tengo que perdonar y de corazón”, acotó.

La originaria de Monterrey, confesó que después de eso habló con su padre para decirle que lo había perdonado.

Michelle tuvo que perdonar antiguas heridas: “El día que yo le dije que quería dar noticias me dijo que ese era un trabajo mediocre, le dije: ‘No, porque mediocre es aquella persona que medio-cree en ella y yo creía mucho en mí y en Dios”.

Recientemente Michelle compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje dedicado a ella misma, pero de cinco años.

“A esta Michelle de 5 años le diría: ‘No dejes de soñar, juega más y sigue confiando en Dios”, escribió junto a la foto.

“Ya pintabas para la pantalla hermosa”, “siempre tan hermosa te mando un fuerte abrazo”, “que linda y esos ojos que hermosos”, tu belleza hace muy buena mancuerna con tu profesionalismo”, “linda Michelle”, fueron algunas reacciones que generó su post.

ES TENDENCIA: