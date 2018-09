View this post on Instagram

😁En mi estilo de vida saludable he encontrado muchos beneficios💭🧘‍♀️ sería muy egoísta si no los comparto con ustedes! 🙊 . . Así que he convencido a mi entrenador personal @jorgesuarezr15 y a mi nutriólogo @jorgetameznutriologo para explicarles el proceso que he realizo a lo largo de 2 meses!!! alcanzando resultados que nunca antes había visto en mi cuerpo, pero sobre todo con lo bien que me he sentido internamente.🦋 Les estaré compartiendo por las redes los mejores consejos y lo que a mi me ha funcionado siendo guiada por dos grandes profesionales🙌, quiero hacer de mis redes un lugar de escape para ti pero con sentido positivo, de motivación sin fines de lucro y de sinceridad para que sigamos en la misma sintonía y si tienen consejos también los compartan conmigo, voy camino a mi siguiente meta #metafit , hoy puedo decirles si se puede! 💫 … #michellegalvan #fitness #rutinadeMichelle #cuerpoenproceso #fitnessmotivation #fitnessjourney (Gracias a mi hermoso esposo @ferguajas por apoyarme en todas mis locuras y por capturar este corto video antes de entrenar). ❤️