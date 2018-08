Michael Jackson cumpliría 60 años: 5 datos interesantes del Rey del Pop

Michael Jackson soplaría las 60 velitas. Nació el 29 de agosto d 1958 en Gary, Indiana y el también conocido como el Rey del Pop transformó la música además de convertirse en un ícono popular.

Michael comenzó en la música a los 8 años, con el grupo familiar The Jackson Five donde cantaba junto a sus hermanos. Allí se destacó como bailarín y vocalista, lo que sería el despertar de su carrera solista, informa Muy Interesante.

Happy Birthday, Michael! On this day of the Diamond Celebration we hope all fans around the world will join in celebrating the immortal Michael Jackson and his legacy of astounding artistic achievement and his philanthropic and humanitarianism efforts wherever he went. pic.twitter.com/IRTsipxAY0

