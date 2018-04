Sangue. Certe volte mi rende nervoso, altre volte mi aiuta a controllare il caos. · · · #dextermorgan #dexter #tvseries #showtime #michaelchall #books #serialkiller #blood #cult #doublelife #darkpassenger #oscuropasseggero #secrets #igers #igersitalia #geek #nerd #meganerd

A post shared by MegaNerd (@meganerd_official) on Apr 20, 2018 at 8:27am PDT