Una mujer que se encontraba en las calles de Denver, Colorado fue víctima de lamentables insultos racistas por hablar en español.

El calvario para la mujer comenzó cuando se encontraba tranquilamente, a plena luz del día, junto a otras personas esperando un autobús.

A los pocos minutos, un hombre de complexión robusta apareció y comenzó a insultarla sin que la hispana le hubiera hecho algo.

“Llegó el señor por atrás y gritando recio que ¿por qué hablaba en mexicano? Lo comencé a grabar porque me asusté mucho”, dijo la mujer identificada como Marisela a la cadena Telemundo luego de los condenables hechos.

“Tienes un frijol atorado en el cerebro”, repitió en varias ocasiones el racista.

Además el individuo, quien había comenzado el altercado sin razón, paradójicamente le dijo: “Eres una mexicana mojada. No hablo contigo”.

Luego de las graves palabras expresadas por el hombre, Marisela notablemente asustada, subió al autobús que iba llegando y se bajó varias cuadras después.

“Me bajo como a unas dos, tres bajadas. Ya que me retiré del peligro le hablé al 911”, comentó la mujer que fue víctima de los indignantes ataques racistas.

Por si esto no fuera poco al comunicarse con la estación, la persona que la atendió le dio un consejo poco alentador.

“Me dice: ‘¿Cuántos años tienes viviendo aquí?’ Y ya le dije los años que tengo y me dice: ‘¿Y por qué no hablas inglés? Tienes que hablar inglés para que no te encuentres personas como estas”, dijo Marisela.

Ahora, la hispana siente temor a que la reconozcan en el lugar y se pueda encontrar con el hombre que la insultó o con otras personas que tengan pensamientos racistas y vuelva a ser víctima de estas circunstancias.

