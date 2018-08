MeToo: activista Asia Argento acusada de acoso sexual contra menor

La actriz y directora italiana Asia Argento, pionera del movimiento #MeToo, fue acusada de haber agredido sexualmente a un actor y músico menor de edad, reportó The New York Times.

De acuerdo con el diario, Argento habría llegado a un acuerdo extrajudicial en una demanda interpuesta por el joven que alegó que fue agredido por ella cuando tenía 17 años.

Según el diario, Argento, de 42 años, resolvió el aviso de demanda presentado por Jimmy Bennett, quien ahora tiene 22, por 380,000 dólares.

El pago se habría producido poco después de que en octubre de 2017, Argento revelara que había sido violada por el productor Harvey Weinstein, según The New York Times.

