Mes de la Herencia Hispana se celebra con festivales, galas, danzas y películas

El Mes de la Herencia Hispana, que se realiza desde 1968, celebra la cultura, tradiciones y contribuciones de los hispanos al florecimiento de Estados Unidos

Y en Georgia, de septiembre a octubre se celebra el Mes de la Hispanidad con múltiples actividades:

1. Fiesta del Perol: Cena de gala que da inicio al 1er Selectivo Mundial de Marinera en Atlanta con una demostración del baile típico de Perú por los campeones de Club Libertad Trujillo 2017, coronación de reina y baile amenizado por Son Latino. 7 de octubre, 7 p.m.-2 a.m. $70. Princess Hall Events, 5522 New Peachtree Rd., Chamblee. 678.357.7524.

2. 1er Selectivo Mundial de Marinera: Club Libertad Filial Atlanta organiza un concurso del típico baile peruano con la participación de 50 parejas. 8 de octubre, 2-8 p.m. $10. Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, 4603 Lawrenceville Hwy., Lilburn. 770.895.9372.

3. Festival de Cine Herencia Hispana: por onceava ocasión, la Biblioteca Pública Central de Atlanta-Fulton concluye este festival que celebra el Mes de la Hispanidad con la proyección de una película venezolana.

Libertador (2013): el venezolano Alberto Arvelo Mendoza dirige esta película que muestra el ámbito privado de Simón Bolivar (Edgar Ramírez) y su faceta como ideólogo, mandatario, estratega y liberador de varios países sudamericanos del imperio español. 8 de octubre, 2:30 p.m. Gratis. Atlanta-Fulton Central Library, One Margaret Mitchell Square, Atlanta. 404.730.1745 y www.afpls.org/central-hq

4. Exhibición de la cultura venezolana: el grupo de activistas venezolanos Almas presenta una muestra de artesanías y productos venezolanos de los estados de Lara, y Zulia, danzas folclóricas, arepas, y la labor de Haz la diferencia, sociedad sin fines de lucro que recauda y entrega alimentos a gente necesitada, entre otros servicios en Venezuela. 8 de octubre, 2-6 p.m. Gratis. Atlanta-Fulton Central Library, One Margaret Mitchell Square, Atlanta. 470.269.0808.

5. Latin Fever Bal: La Asociación Latinoamericana organiza su vigésimo novena Gala Anual de recaudación de fondos con una cena, baile y subasta. 14 de octubre, 7 p.m.-12 a.m. InterContinental Buckhead Atlanta, 3315 Peachtree Rd., Atlanta. www.thelaa.org

6. Festival de Cine Latinoamericano: La Universidad Estatal de Kennesaw festeja el Mes de la Hispanidad con una muestra de cinco películas de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú como El ciudadano ilustre y Cuchillos en el cielo. 17 de octubre-14 de noviembre. Gratis. 1000 Chastain Rd., Kennesaw. http://dga.kennesaw.edu

7. Día de Muertos: El Atlanta History Center presenta la tradicional festividad mexicana con concursos de altares, de catrinas, danzas de los grupos folclóricos Tonalli y Mitotiliztli Tonatzin, el mariachi Búhos de Oro, artesanías y antojitos típicos. Gratis. 29 de octubre, 12-5 p.m. 130 West Paces Ferry Rd., Atlanta. www.atlantahistorycenter.com

8. Fiesta de Halloween Day of the Dead: El Ponce City Roof se transformará en un camposanto para celebrar el Día de Muertos con esta fiesta para toda la familia. Habrá comida, bebidas y música inspiradas en la icónica festividad mexicana. $35 y $45. 28 de octubre, 8 p.m.-12 a.m. 675 Ponce de Leon Ave., Atlanta. www.poncecityroof.com

Cortesía Verónica Toscano de Leger

MES DE LA HERENCIA HISPANA. Búhos de Oro, mariachi conformado por jóvenes, la mayoría de Guanajuato, egresados de Georgia State University, participarán en el Día de Muertos, festival que organiza el Instituto de Cultura de México, el Consulado General de México en Atlanta, la Oficina de Enlace del Gobierno de Guanajuato en Atlanta y el Atlanta History Center.

í é áó ú