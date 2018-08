‘Mentes poderosas’: 5 datos interesantes sobre la película

La cinta ‘The Darkest Minds’ o ‘Mentes poderosas’, dirigida por Jennifer Yuh Nelson, ofrece al público una historia distópica donde unos adolescentes, prisioneros en un mundo adulto donde la población teme a cualquiera con menos de 18 años, forman un grupo de resistencia para reclamar el control sobre sus propias vidas, detalla Efe.

Según el sinopsis de la cinta, luego de una epidemia, sobrevive solo el 2% de niños y adolescentes, quienes desarrollan capacidades mentales que no llegan a controlar.

Su inhabilidad para controlar su poder mental hace que sean recluidos en un campamento del gobierno, del cual logra escapar una joven de 16 años llamada Ruby Daly, informa El Intra.

La cinta es una adaptación de la exitosa novela de Alexandra Bracken, que constituye la primera obra en una trilogía de novelas para jóvenes, detalla El Intra.

