Al igual que miles de inmigrantes hispanos, la periodista de origen mexicano María Elena Salinas siguió de cerca el mensaje a la Nación que dirigió el presidente Donald Trump esta noche a los ciudadanos estadounidenses y por eso, se atrevió a opinar que está “repleto de mentiras”.

A través de su cuenta de Twitter, la experiodista de Univisión fue analizando las frases que emitió el presidente republicano durante su discurso en contra de los inmigrantes, en el que insistió que hay “una crisis humanitaria, una crisis que lastima el corazón y el alma”.

“Tal como se anticipó, el discurso de Trump estuvo repleto de mentiras y distorsiones. Desafortunadamente hay quienes creen esas mentiras, y si no las creen dicen que el desempleo está más bajo para justificar el apoyo”, tuiteó María Elena Salinas.

Además, la excompañera de Jorge Ramos explicó que aunque se esperaba que durante su discurso Trump declarara emergencia nacional por la crisis en la frontera, el presidente desistió “al parecer porque se le informó que se enfrentaría a batallas legales”.

Trump did not declare national emergency reportedly because he has been advised it was would face legal battles.

— Maria Elena Salinas (@MariaESalinas) January 9, 2019