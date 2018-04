Melania Trump ya tiene su estatua de cera en museo (FOTO)

El exportavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, reveló el miércoles una estatua de cera de la primera dama Melania Trump en el museo Madame Tussauds de Nueva York, informó el canal de noticias WTKR.

El museo es uno de los primeros en albergar una figura de cerca de Melania; una estatua de Donald Trump ya está en las sucursales del museo en Nueva York y Washington, D.C., destacó el medio.

Thank you so much @seanspicer for helping us launch our @FLOTUS Melania Trump figure and experience! We are so honored to have had you here at @nycwax ! https://t.co/m39khr3mrQ…/what…/give-melania-a-voice/#MTMelaniaMoments #nycwax #SeanSpicer #timessquare #GiveMelaniaAVoice pic.twitter.com/qrZb7qzCaI

— Madame Tussauds NY (@nycwax) April 25, 2018