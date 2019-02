La primera dama Melania Trump lamentó hoy la muerte del diseñador Karl Lagerfeld, en un mensaje en el que compartió algunos diseños que el creativo de Chanel ideó para la exmodelo, además de un boceto firmado y una fotografía con él.

“Hoy el mundo ha perdido a un genio creativo. Te echaremos de menos Karl”, publicó Melania Trump en su perfil de Twitter.

Además del mensaje, acompañó la publicación con un boceto firmado por el propio Lagerfeld en 2016, en el que aparece su figura con un traje de dos piezas azul, compuesto por una chaqueta de doble botonadura, un cinturón ancho en la cadera y una falda de tubo.

En una fotografía se puede ver a Melania Trump junto a su marido, el presidente Donald Trump, en las puertas de la Casa Blanca con un diseño muy similar al del boceto.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE

— Melania Trump (@FLOTUS) February 19, 2019