Donde Decía Que Se Necesita De Un Hombre Para Ser Feliz ? Como mujer tengo el súper poder de Ser Lo Suficiente Mente Capaz de Hacerme Feliz Solita 💗Ríe,Vive,Sueña,Llora,Grita ….. Pero Con Pasión 🔥 PERO SOBRE TODO ÁMATE ♥️ P.D. Aplica hombres también , todos los sexos (Luego Se Aguitan 🙄)