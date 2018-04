Luego de que a Mayeli Rivera se le criticara por ser supuestamente la tercera en discordia entre la ahora exesposa y Lupillo, finalmente rompió el silencio sobre su relación.

La que fuera protagonista del reality ‘Rica Famosa Latina’, contó en su canal de You Tube cómo fue que conoció al cantante que ahora es su esposo y padre de sus dos hijos.

“El día que yo conocí a Lupillo no fue nada planeado, yo no sabía que lo iba a conocer, fue en marzo del 2003, lo conocí en un concierto, él estaba presentándose en la ciudad de Chihuahua y recuerdo que una de mis amigas, me invitó y fuimos”, aseguró.

Mayeli contó que durante el concierto ella se puso en un rincón y cuando salió Lupillo a cantar, ella quedó sorprendida de los guapo que se le hizo, además de que el artista no le quitó la mirada de encima, tanto que al final del show le pidió su número.

“Para mi sorpresa y sorpresa de él, yo no tenía celular… entonces le dí el número de teléfono de mi amiga. Saliendo del concierto nos fuimos al carro, fuimos por unos tacos y de repente suena el teléfono de mi amiga y era el asistente de Lupe, y nos invitó a comer tacos”.

Antes, la ahora esposa del cantante dijo que durante el concierto, Lupillo le mandó hablar mientras interpretaba una de sus canciones y le dio un beso en la boca.

“Llegamos a los tacos y se la pasó todo el tiempo viéndome y claro que me gustaba, me encantó, le digo a toda la gente ‘es el amor de mi vida’, fue algo increíble, yo me tenía que ir y antes que nada le pregunté si era casado y me dijo que no, me dijo que sí tenía hijas y que había tenido una relación de la que estaba saliendo muy perjudicado y yo no sabía lo que estaba pasando”.

¿Qué hizo Mayeli para que Lupillo le pidiera ser su novia?

Mayeli asegura que después de esa noche no se volvieron a hablar, pasó el tiempo, y después en octubre regresó Lupillo a un Palenque y de nuevo tuvieron contacto, fueron a cenar, comenzaron a tener más relación, el cantante le compró un celular, se hablaban todas las noches por teléfono y todo fue más formal.

“Yo recuerdo que le dije ‘¿por qué me hablas todos los días si no somos nada?’, tú nunca me has dicho que si quiero ser tu novia, porque jamás me lo había preguntado y yo no tenía ningún compromiso con él, y me dijo ‘pues quiero que de ahora en adelante, seas mi novia’, por eso uno como mujer eso lo toma ya con respeto y te das tu lugar, él supo que conmigo no podía estar jugando”.

Después, el noviazgo estuvo lleno de muchos viajes por distintas ciudades, hasta el punto que le pidió matrimonio y se casaron y juntos tienen ya dos hijos.

Con lo anterior, Mayeli Rivera deja en claro que no tuvo nada que ver con la separación de Lupillo con su exmujer.