La aún esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso rompió el silencio y reveló las verdaderas razones que causaron su divorcio con el cantante.

En un entrevista para ‘El Gordo y La Flaca‘ la empresaria confesó que fue un “juego íntimo” la gota que derramó el vaso.

La participante de ‘Rica Famosa y Latina‘ también reveló que hace tiempo que se sentía desprendida de su relación.

Con un semblante serio pronunció: “Hace dos años sentí que yo me estaba desprendiendo de lo que era mi relación”.

Agregó: “Yo estaba siendo más independiente. Fue un cambio muy grande para nosotros como pareja el entender que a mí me estaba llendo muy bien”.

Mayeli declaró que la cambiante situación económica dentro de su matrimonio marcó “el principio del fin”.

“Ya nos habíamos separado antes. En ese tiempo me dije ‘me tengo que poner las pilas’, porque como yo entré a esa casa, así yo iba a salir”, expresó Mayeli en clara referencia al contrato prenupcial que firmó, en el cual está estipulado que no obtendría nada que hubiese sido generado en esfuerzo conjunto.

Por primera vez Mayeli Alonso revela las causas de su divorcio

Y sobre las versiones que señalan que fue él quien le pidió el divorcio y abandonó la casa comentó: “Esta última vez se especuló que el me pidió el divorcio y que el se fue de la casa no pasó así, yo me fui de la casa. Yo me fui de la casa porque tuvimos una discusión muy fuerte”.

También confesó; “Tuvimos un problema. El y yo jugamos un juego en el cual se nos salió de control, se nos fue de las manos”.

Pero aclaró: “No fue ningún engaño, nunca lo engañé, no hubo un trío, no existió un amante, pero había un problema, no lo pudimos soportar”.

“Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y se terminó ahí, ese juego no te lo puedo decir porque es muy difícil, era un juego íntimo no sexual, era algo entre él y yo, era algo con lo que nosotros platicábamos, pero ya no pudimos con eso, pero ese no fue el motivo”, dijo.

Y señaló: “El juego no fue el motivo por el cual nos separamos. Lupe y yo nos separamos porque ya teníamos problemas”.

Inclusive reveló que junto al cantante ya tenían un meticuloso plan para no acaparar la atención mediática con su separación.

“Quedamos en que nos íbamos a divorciar que íbamos a durar dos años separados y ya después de los dos años íbamos a decir que estábamos divorciados y que de eso no iba a salir absolutamente nada”, puntualizó.

Mayeli aseguró que sus hijos están al tanto de la situación.

Una de las acciones de Lupillo que más le dolieron a Mayeli fue que no salió a defenderla ante los chismes.

“Él debió de haber salido a desmentirlo, porque él sabía perfectamente que eso era mentira”, puntualizó.

Mayeli aseguró haberse acercado al representante de Lupillo: “Llámale a Lupe y dile que desmienta eso, no es posible que me estén acabando”.

Agregando que: “Yo muchas veces di la cara por él, yo muchas veces mentí por él”.

Sobre las declaraciones hechas por Rivera en las que dijo no hablar de las razones de la separación por respeto a sus hijos Mayeli respondió

“Que los diga, mis hijos ya saben. Ellos ya saben lo que pasó. Que no se siga preocupando más por eso. Si quiere que lo diga”, acotó.

Sobre una posible reconciliación comentó: “Yo no puedo regresar con una persona que no tuvo el valor de dar la cara por su mujer”.

Sus seguidores no tardaron en manifestarse: “Mayeli sigue adelante eres una mujer muy fuerte no necesitas a esa basura poco hombre”, “Lupillo Rivera le tenía envidia a su propia hermana Jenni Rivera”, “yo creo que Lupillo no soportó que ella ganara más”, “se ve que habla con la verdad”.

