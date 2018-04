Uno de los realities de televisión más exitosos de los últimos años ha sido el de ‘Rica Famosa Latina’ en el que diversas estrellas y mujeres de la sociedad hispana comparten su vida diaria con el público, y en las tercera y cuarta temporadas apareció Mayeli Rivera, esposa del cantante Lupillo Rivera, quien se ganó el cariño del público, pero también la enemistad con varias celebridades como la exmodelo y presentadora de ‘Sábado Gigante’, Sissy Fleitas, así como de Sandra Vidal, exactriz y expareja del cantante Pablo Montero.

En un video publicado por Mayeli en su cuenta de You Tube se puede observar a la exintegrante de Rica Famosa Latina revelando la verdad sobre el reality y sus encuentros y peleas con las famosas, pues una de las principales críticas hechas al show fue que supuestamente era actuado y todo estaba preparado, por lo que Rivera, rompió el silencio y contó todo.

“Vas a ver Sissy, que te mí te vas a acordar…”, fue como empezó el video la esposa de Lupillo, quien contestó a las preguntas de sus fanáticos que vieron el reality: “Fue un poco difícil porque yo nunca había estado frente a las cámaras y sentí como si me hubieran aventado al estanque de los tiburones, la producción me enseñó muchas cosas, me enseñaron como expresarme con la gente. Viví momento bonitos, unos muy feos, viví golpes, experiencias muy feas y experiencias muy malas… fui una antes de Rica Famosa Latina y una después…”, comentó.

Sobre su pelea con Sandra Vidal, expareja de Pablo Montero quien la llamaba ‘gorda’, ‘puerca’ y quien se metió con su familia y aseguró que Mayeli había sido amante de Lupillo antes de ser su esposa, dijo: “¿Por qué fueron esos pleitos tan intensos y por qué llamaron la atención a la gente? Porque fueron reales!”, aseguró.

“En el show, fui 100 por ciento yo, aunque obviamente a veces sacaron lo peor de mí, no quiero decir que soy así siempre, por ejemplo cuando me pelié con Sandra… ¿qué pasó? Teníamos un contenido y se salió de control, yo me di cuenta que empezó a investigar cosas mías con mi familia política, entonces fue ahí cuando empezó todo y me fui con todo con ella y no tuve piedad de defender mis intereses, porque lo peor que pudo haber hecho fue el haberse metido con mi familia…” comentó Mayeli.

En cuanto a su pelea con Sissy, aseguró que las cosas terminaron muy mal: “Cuando empezó todo el rollo con Sissy, muchas cosas no salieron (al aire), muchas cosas que ella me dijo no salieron, pero cuando vino a mi casa al cumpleaños de mis hijos, llega ella en un mal plan con su mamá a tratar de montarme una escena falsa, pobre, era algo que no podía permitir y que no le faltara el respeto a mi casa y a mis hijos, por eso la corrí, y ya cuando nos fuimos en Hawaii, ella traía mucho coraje y pasó lo de la pelea a golpes y gracias a Dios no pasó a mayores, porque pudo haber pasado a mayores, ella se fue al hospital y duró un día en el hospital, y la mordida que ella me hizo fue muy peligrosa… Las cosas no terminaron nada bien y se salió mucho de control y así se quedaron, no sé si nos volvamos a encontrar o todavía no puedo explicar qué voy a sentir yo cuando la vea… No me arrepiento de nada”.