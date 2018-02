La familia Rivera está de “manteles largos”, pues el patriarca don Pedro Rivera cumple 70 años este 24 de febrero, por lo que su nuera Mayeli Rivera fue una de las primeras en felicitarlo a través de su cuenta de Instagram.

La esposa de Lupillo Rivera compartió una foto de su boda, en la que también aparece junto a su suegro, y escribió un emotivo mensaje que, sin pensarlo, podría ser la causa de otro coraje para su familia política, con quien no lleva una buena relación.

“Pudiera decir muchas cosas de este gran ser humano, pudiera contar todo de él sin temor a lo que la gente pueda decir. Gracias a mi querido suegro porque desde el primer día que me conoció me trató como una REINA, me recibió con los brazos abiertos sin ninguna condición, sin saber de dónde yo venía, o a dónde iba”, escribió Mayeli al inicio de la publicación.

También agregó: Gracias por siempre hacerme sentir parte de su vida, por todos los consejos, los abrazos, las llamadas, las visitas incontables, por el amor a mis hijos incondicionalmente, por permitirme hablar con él de TODO, por ser como un segundo padre para mí”.

Pero quizás la última parte del mensaje es la que caiga como ‘bomba’ para la familia de Lupillo, especialmente para sus concuñas, es decir las esposas de los hermanos del cantante. Y es que Mayeli escribió: “Hoy cumple un año más de vida. ¡Gracias a Dios por su vida y que se multipliquen por dos! Salud por su vida don Pedro Rivera “MI SUEGRO”. Atte: su nuera la más bella (él así me dice)”.

“Lindas palabras @mayelirivera y es cierto, ¡eres la más bella duélale a quien le duela!”, “sí la más bella y sencilla de todas. Lupillo se sacó la lotería contigo”, “¡tiene razón! Las otras, pobrecitas, no las quiero insultar, pero pues bellas no son para nada… ¡tú guapísima en todas las etapas!”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Mientras que alguien fue más allá al decir que “acabas de desatar el diablo con eso de la nuera más bella, ya oigo a las otras nueras, @mayelirivera. Te encanta el mitote”.