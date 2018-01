Mayeli Rivera recordó “uno de los momentos más oscuros” que ha tenido en su vida, a través de un video que fue compartido en YouTube.

La esposa de Lupillo Rivera habló sobre la depresión y el sobrepeso que enfrentó y venció, como un testimonio para que ayude a quienes actualmente estén lidiando con alguno de estos problemas.



El video, compartido en el canal de Bella al Natural, la también empresaria reveló los síntomas que padecía al principio de la enfermedad, que finalmente fue diagnosticada por un médico, quien le recetó medicamentos para la depresión y la ansiedad sin que pudieran ayudarla mucho.

“Yo creo que ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida… definitivamente siento que fue el momento que marcó mi vida en ese tiempo, el sentir una impotencia de no saber qué es lo que tienes, ese fantasma, como yo lo llamaba, porque no sabía qué era, al principio mis síntomas eran que siempre estaba cansada, siempre estaba triste, a pesar de que tenía todo”.

El mismo Lupillo compartió su testimonio en el video: “Cuando mi esposa tenía depresión, me sentía un poco confundido porque como hombre, la mayoría de hombres no entendemos eso”.



Para cuando Mayeli decidió dejar los medicamentos recetados por el especialista, ya lidiaba con otro problema: el sobrepeso.

“Yo no quería seguir tomando pastillas todo el tiempo, entonces en ese momento el problema ya no era mi depresión, sino el sobrepeso, comencé a bajar, pesé 200, 190, 180, 170 (libras) y ahí me estanqué, ya no bajé más de 170”, explicó Mayeli.

Fue en ese tiempo cuando participó en el reality show “Rica, famosa y latina”, “pensando que todo iba a ser miel sobre hojuelas, (pero) resulté siendo la gorda, la pasada de peso y recibí un bullying impresionante”.



Entonces recibió un regalo que le cambió la vida, según contó: “La dueña de esa tienda (Bella al Natural) siempre me mandaba cosas, yo utilizaba algunas vitaminas y eso, pero realmente nunca me dio por revisar los productos que vendían”.

Hasta que abrió la caja y se halló con una serie de medicamentos naturales, incluidas vitaminas, cosas para limpiar el hígado, otros basados en sábila, unos más para controlar el apetito y otros desintoxicantes, además de una cápsula que incluía los dos medicamentos que anteriormente le habían recetado para controlar su enfermedad.

“Siento que yo traté tanto de aliviarme, que Dios me dio la oportunidad de encontrar un medicamento que realmente me ayudara, que fuera natural, que fuera científicamente comprobado, que te ayuda con la depresión y con la ansiedad”.

Los comentarios en las redes de Mayeli no tardaron en aparecer, con la mayoría de sus seguidores demostrándole su apoyo.

“Me encanta el carácter de esta mujerona, es ejemplo a seguir”, “esto me hizo llorar”, “es lo que estoy viviendo, muy cansada, débil, triste, a veces ganas de llorar, estoy harta de todo, sin ganas de nada”, “Mayeli yo sufro de depresión, gracias por hablar de tu problema. Qué bendición que tu marido te apoye”, le escribieron algunos en YouTube.

Pero no faltó quién la criticara: “Igual andaba peleando, presumiendo, haciendo bullying, inocente no es”, “igual hizo bullying, hasta andaba amenazando de muerte”.