En unos meses cumplirás 14 mi Peque ❤️ @karizmarivera . Tu vida está llena de felicidad y diversión. Amas todavía tus princesas,, caballos, dibujar, cantar, bailar, los chocolates, calcomanías, libros . Y aunque aún crees en cuentos de hadas, un día me preguntarás por qué tu papá no vive con nosotros. Eres lo suficientemente grande como para recordar que alguna vez tu papá y yo vivimos juntos como una familia. Algunas veces parecería ser que esa familia formada por los nosotros es sólo una fotografía, un recuerdo y nada más, pero ese no es el caso. Aún seguimos entrelazados, incluso aunque no vivamos en la misma casa te queremos , tus hermanos te adoran , tus tíos y abuelos también y jamás te causarán ningún daño PORQUE TE AMAN . Divorciarnos fue desgarrador para tu papá y para mí. No sólo tuvimos que reconocer que todos los años que invertimos juntos ya no importaban, sin importar cuánto nos esforzáramos. No sólo tuvimos que soportar la crisis económicas , chismes , muchos malentendidos etc . Pero de todo eso .. lo más difícil fue la penúltima conversación con tu papá hablando de él tiempo que compartiríamos con ustedes . Sabíamos que una parte de ti, algún día desearía que estuviéramos juntos pero no importa cuánto lo desees, eso no sucederá nunca más. ¿Cómo nos sentiremos al saber que no podremos cumplirte este deseo? Cuando veas imágenes de nuestra boda, quizás parezcamos extraños y distantes en comparación a como estamos ahora, pero en ese momento éramos felices yo era LA MUJER MÁS FELIZ DEL MUNDO HIJA . Cuando seas grande quizás nos preguntes por qué nos separamos, pero ese día espero poder darte una respuesta sencilla y que puedas entender. Por ahora, sólo quiero decirte que tu papá ocupará un espacio en mi corazón por el resto de mis días ….. hasta que yo deje de respirar . Es un excelente papá que quiere verte feliz, por eso nos comprometemos a alinear nuestras objetivos cuando se trate de ustedes incluso cuando tengamos discusiones, porque, al final del día, no tenemos mejor regalo en nuestras vidas que ustedes . Quizás sientas, en algún momento que la causa de nuestro divorcio fuiste tu …. Continúa leyendo en mi bio ❤️

