Mediante una transmisión en vivo, la empresaria Mayeli Alonso habló de la difunta cantante Jenni Rivera.

Con motivo de recordar a la ‘Diva de la banda’ en la fecha de su cumpleaños, Alonso empleó su Instagram para dedicar un emotivo mensaje.

La aún esposa de Lupillo Rivera, quien transmitía desde el interior de su automóvil lucía una blusa negra y lentes de sol.

TE PUEDE INTERESAR: Hermana de Chiquis Rivera enloquece las redes con su talento (VIDEO)

Alonso comenzó diciendo: “Quiero felicitar, y la vengo oyendo a Jenni Rivera. La canción que me dedicó la vengo escuchando porque es un día muy especial, porque es el día en que nació y la mayoría de la gente que la quisimos la estamos recordando”.

Mayeli también se pronunció agradecida con Dios por haber conocido a la entrañable cantante.

Mencionó: “Estoy muy agradecida con Dios por haber tenido la oportunidad de haberla conocido, de haber convivido con ella, de que fuera una persona que formó parte de mi vida, que dejó un espacio muy grande en mi corazón” .

Mayeli Alonso habló de su relación con Jenni Rivera

Afirmó que en vida le hizo saber a Jenni lo que pensaba: “Todo lo que estoy diciendo yo se lo decía a ella, yo soy una mujer muy expresiva, no me quedo con nada en mi corazón”.

De igual manera confesó el nombre del tema que la ‘Gran señora’ le compuso y dedicó.

“No solo el día de su cumpleaños escucho su música, sino hoy en especial escucho la canción que ella me dedicó. Se llama ‘parrandera, rebelde y atrevida'”, puntualizó.

Pero la canción no fue el único detalle que tuvo con ella: “Traigo también unos tenis muy especiales que ella me regaló, ella me regaló estos tenis en una Navidad. Una de las muchas cosas que me regaló, porque me regalaba muchas cosas”.

Agregó: “Guardo las cosas con mucho cuidado, porque son cosas especiales, que voy a tener y recordar siempre”.

La propietaria de ‘Dram Queen’ afirmó que Jenni “es una de las personas que conocí y marcó mi vida”.

En vida, Jenni Rivera fue comadre de Mayeli Alonso

Según Alonso, la relación entre ambas era tan buena que la cantante y la empresaria se hicieron comadres.

“Nunca nos peleamos, teníamos muy buena relación. Nunca nos peleamos, era mi comadre, era madrina de L´Rey”, expresó.

Para concluir comentó: “Jenni Rivera se va a quedar por siempre, pase lo que pase en mi corazón”

Los comentarios del video que fue retomado por una cuenta de youtube no se hicieron esperar: “Cómo no la iba a querer si es la madre de sus sobrinos”, “da mucho gusto escucharte hablar de mi Jenni Rivera. Qué bonitos detalles guardas”, “da gusto ver a una mujer sencilla salir adelante sola. Felicidades, Mayeli”.

ES TENDENCIA: