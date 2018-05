En medio de la polémica que se vive por su divorcio con Lupillo Rivera, Mayeli Alonso habló de la controversial dinastía.

La empresaria fue entrevistada por María Hurtado corresponsal del programa ‘El Gordo y La Flaca‘.

Algunos fragmentos de sus declaraciones fueron retomados y compartidos por la cuenta de Instagram del programa de Univisión.

Respecto a las especulaciones que señalan que se ha forjado un nombre gracias a la familia Rivera declaró lo siguiente.

Mayeli Rivera expresó se ha posicionado por ella misma

“A mí nadie me hizo, a mí me hizo Dios, me hicieron mis papás y me hice yo”, externó Mayeli.

La creadora de la línea de cosméticos ‘Drama Queen’ agregó: “Aquí no pesa ningún apellido porque si no imagínate”.

Y en cuanto a los rumores que afirman que el asunto del divorcio se trata de un truco publicitario respondió.

“Pues de mi parte no, porque a mí me está yendo muy bien, gracias a Dios me está yendo muy bien hasta la fecha y no… por mi parte no viene eso”, puntualizó.

Mayeli no salió tan bien librada en los comentarios de Instagran por parte de los usuarios que escucharon sus palabras.

“Ay mijita no te hizo el apellido, te hizo el dinero de Lupillo”, “sí está trabajando sí y mucho, pero todo comenzó por ser la mujer de Lupillo”, “después de que se hizo famosa al apellido Rivera ahora reniega, cusca”, se puede leer en la sección de los comentarios.

