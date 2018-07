Es oficial, Mayeli Alonso reveló que ha firmado la petición de divorcio interpuesta por Lupillo Rivera, padre de sus hijos .

Lo anterior se dio a conocer en una entrevista de la empresaria con el programa ‘El Gordo y La Flaca‘.

El video de la entrevista que se llevó a cabo en una feria de productos de belleza fue retomado por el canal de youtube del programa de Univisión.

Mayeli comenzó diciendo cómo fue para ella firmar el divorcio: “Sí ya es oficial, ya estamos en ese proceso, la verdad fue difícil, siempre cuando tienes un documento tan importante y que significa tanto para ti es difícil firmar”.

En un documento mostrado por el programa se observa que Mayeli también ha solicitado manutención a su aún esposo.

Declaró: “Fue una estrategia de mi abogado porque en el documento decía que la parte de él, no sé si era correcto o no, pero mi abogado me dijo que decía que estaban pidiendo algo para él, no sé si se equivocaron, pero por estrategia de mi abogado lo hicieron, porque dijo que si en la corte reciben que él puede pedir algo y tú no dices que tú también, te van a quitar dinero a ti, entonces por eso puse que yo también para quedar así a mano”.

En cuanto a los vehículos que poseían en pareja, afirmó: “No nos repartimos nada, la verdad yo tengo lo mío y él lo de él , la camioneta que teníamos los dos él se la quedó porque él la compró, el carro que le regalé yo me quedé con él porque yo lo compré, o sea nos intercambiamos los regalos como quien dice”.

Respecto al tema de que compartirán en partes iguales el tiempo junto a sus hijos también opinó.

Mayeli Alonso confirma que ha firmado el divorcio interpuesto por Lupillo

“Pues son mitad de él y mitad mío, entonces creo que es algo muy justo yo siempre he pensado que los niños tienen que estar tanto con la mamá como con el papá, él es un súper papá, mis hijos lo adoran y creo que se merece también tener el mismo derecho que yo”, externó.

También habló de el reciente video que circula en redes en donde Lupillo limpió su antigua academia de belleza.

Puntualizó: “La verdad no limpiaron nada, yo no sé ni para que fueron, esa escuela yo la pasé a los Ángeles todavía no se vencía mi contrato, yo le traspasé ese lugar a mi amiga, no se cuál fue el caso de que fueran, pero les agradezco que fueran a anunciar que ya no estoy en ese lugar”.

Entre las propiedades que quedaron en manos de Mayeli se encuentran, la casa de Temecula, Riverside, un Mercedes Benz y una moto acuática ambos vehículos del 2018, todas sus joyas y su compañía de cosméticos llamada Mpire.

Mayeli Alonso afirma que “cada quien tiene lo suyo” en cuanto a pertenencias se refiere

La empresaria afirmó: “Yo viví momentos de depresión de ansiedad, yo no voy a caer en eso”.

Mayeli también confesó que se ha mantenido alejada de cualquier miembro de la dinastía Rivera para no generar conflicto.

Aseveró: “Yo la verdad me he acercado a muy poca gente, es algo muy personal no quiero que nadie influya en eso, es algo de los dos, la verdad no es algo que yo tenga que andar contando”.

Las reacciones de sus seguidores se hicieron presentes y en mayor parte fueron palabras de felicitación y apoyo.

En los comentarios se lee: “Ha hablado como una verdadera dama”, “gran entrevista para Mayeli como siempre con gran clase”, “te admiro y te respeto por humilde”, “bien hecho Mayeli demuestra que no necesitas nada de él”, “dale tiempo al tiempo hermosa ya sanarán tus heridas”.

ES TENDENCIA: