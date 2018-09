La empresaria Mayeli Alonso nunca imaginó que al tratar de inspirar a las mujeres a conseguir sus sueños, se convertiría en blanco de duras criticas en las redes sociales.

Mayeli, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía titulada: “También las mujeres pueden”, mensaje con el que claramente intentó empoderar a su género.

En la instantánea se aprecia a la ex de Lupillo Rivera de espaldas, mientras luce unos ajustados pantalones al estilo animal print de la prestigiosa maraca Versace, en lo que parece ser un valet parking.

La ostentosa vestimenta y el buen nivel de vida que muestra Mayeli por medio de sus redes sociales, no podrían ser posibles sin el respaldo de sus empresa de cosméticos ‘Drama Queen’, que la han llevado a una firme estabilidad financiera.

El hecho de que en un inició el negocio de Alonso fuera apoyado por su ex, el cantante Lupillo Rivera, no pasó desapercibido por algunos de sus seguidores.

“El mérito no solo es de ella, él la apoyó para su escuela de belleza. ¿Quién puso el dinero?, Él”

Como este usuario que considera que Mayeli debería ser “agradecida”: “¿por qué muchas mujeres no aceptan ni reconocen que si no hubiera sido por el apoyo de su marido no hubiera llegado lejos? El mérito no solo es de ella, él (Lupillo) la apoyó para su escuela de belleza, ¿Quién puso el dinero? Él. Estamos hablando de cuando empezó, ahora que ya estaba establecida, obvio se decidió a dejarlo y no le fue mal. Ustedes no pueden decir lo que ella le aguantó porque ninguno vivía en su casa. No estoy defendiéndolo a él, pero hay que ser justos en esta vida y sobre todo agradecidos de quien nos ayudó cuando nadie apostaba nada”.

Lejos de recibir la observación de manera sumisa, la empresaria reviró: “crees que cualquiera puede… ¿Por qué otras no han podido? Y han tenido lo mismo, +a ver tu que eres tan sabía explícamelo”.

Pero ese comentario no fue el único al respecto, ya que conforme el tiempo avanzaba, los mensajes aumentaban de intensidad.

Entre lo escrito se lee: “Mira, mija. No te hagas pend… sin el apoyo de Lupillo Rivera no hubieras podido jamás comprar ni siquiera un set de maquillaje fino”, “gracias al dinero de él empezaste todo tu mercado, no te hagas. Hiciste tu cochinito todos estos años al lado de él y de ahí partiste a poner tu venta de maquillajes”, “no te hagas. Ahora le andas dando promoción a un hombre (Jesús Mendoza) que solo te usa para que le des publicidad y tú sabes bien lo que perdiste, solo tu conciencia, tu ser dentro de ti sabe cómo está la onda”.

Ante los comentarios que cuestionaban su gratitud y que comenzaban a meterse en su vida privada Mayeli precisó: “Ay no. Si de verdad supieran”.