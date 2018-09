En una reciente entrevista con Elisa Beristain, Mayeli Alonso, la expareja de Lupillo Rivera, habló sin tapujos respecto a las mejoras físicas que se ha realizado a lo largo de su vida.

El video fue compartido en el canal de Youtube de Beristain, y hasta el momento cuenta con mas de cien mil reproducciones.

La empresaria de 31 años, tocó el tema de los procesos quirúrgicos a los que se ha sometido, entre los cuales su aumentó de senos y mejora de abdomen.

Mayeli comentó: “Las bubis me las hice ya hace mucho tiempo que ya me las quiero levantar y pues tú sabes después de los bebés todo se va cayendo”

De igual manera confesó haber amamantado a sus dos hijos Lupita y L’Rey después de colocarse los implantes, hace casi 15 años.

“Quiero verme chiquita de arriba, poderme poner mis escotes y que no se me vea corriente”

A lo que la expresiva entrevistadora le aconsejó: “Si te vas a hacer algo en los pechos comadre, por favor toma esto en cuenta, que te hagan la reconstrucción pero ya quítatelas porque ya no se usan, ahorita lo que ya es la onda, la moda, es que tengas los senos pequeños”.

La originaria de Chihuahua respondió al respecto: “Yo me quiero hacer eso, quiero verme chiquita de arriba, poderme poner mis escotes y que no se me vea corriente, si me entiendes, que se me vea bien”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Mayeli estás hermosa, Lupillo tuvo suerte de que lo pelaras mujeron”, “no creo lo de Mayeli porque hay cirugías de brazos y de abdomen, pero las piernas se le ven de elefante entonces no hay armonía”.

