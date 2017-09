Mauricio Ochmann anuncia que él y Aislinn Derbez serán papás (FOTOS y VIDEO)

Después de un año de casados, llegó la cigüeña: el actor mexicano Mauricio Ochmann informó que su esposa, la también actriz mexicana Aislinn Derbez, está esperando un hijo.

La pareja utilizó las redes sociales este miércoles para dar a conocer la noticia.

“Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida”, publicó Ochmann. “Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia ¡con la mujer que amo!”.

“Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia”, escribió el actor de 39 años junto a una fotografía de él y Derbez que publicó en Instagram.

El mensaje fue compartido por la intérprete, de 30 años, en la red social.

“¡Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen! Te amo, Aislinn Derbez. (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros). Gracias por su comprensión”, concluye el texto.

La pareja se casó el 29 de mayo del 2016 en una ceremonia chamánica que duró tres días, en Morelia, tras dos años de noviazgo.

Derbez y Ochmann se conocieron en el rodaje de la cinta A La Mala y formalizaron su noviazgo el 27 mayo de 2014.

Eete año celebraron su primer aniversario de boda con un viaje a Hawaii.

Se le cumple el sueño a Eugenio Derbez

Apenas hace unas semanas, el padre de Aisliin, Eugenio Derbez, confesó que a sus 56 años recién cumplidos la idea de ser abuelo no le desagradaba.

“Trato de conservarme en forma. Llevo una vida muy saludable y la cuestión de la edad me da igual, no me afecta. ¿Que no quiero ser abuelo porque me voy a sentir más viejo? ¡Para nada! Más ahora con Aitana (su hija menor) que para mí ha sido una bendición y me tiene enloquecido.

“Hasta le digo a Alessandra (Rosaldo, esposa de Derbez): ‘Me dan ganas de tener otro hijo’. Ya no tendremos, pero sí me gustaría. Así que un nieto sería superbienvenido porque jugaría con Aitana y sería un abuelo muy barco”, dijo Derbez en entrevista telefónica.

Su boda con Rosaldo y el nacimiento de su pequeña, de 3 años, le dieron un nuevo aire a su papel como padre de familia, pues ha procurado dedicarle mucho tiempo a la niña.

Y por eso afirma que Aitana, al igual que sus otros tres hijos, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, tiene la vena artística y no duda que poco a poco se involucre en el mundo del entretenimiento.

“Es muy simpática. Vemos las películas y caricaturas y todas las actúa. Luego se pone a cantar y bailar. Tiene la comedia, la actuación, el canto y el baile. Nos da miedo, pero creo que desde que tenía 2 años supimos que la niña va para el medio artístico que vuela”.

“Digo: ‘Ya son muchos Derbez en el medio artístico, ¡ya no más! Pero todo pinta que va para allá'”, compartió el actor.

Tras celebrar su cumpleaños, el 2 de septiembre, lo que lo tiene satisfecho es que procura ser un padre presente con todos ellos, algo que no hizo cuando eran más pequeños.

“Me he vuelto más papá de tiempo completo y me entró la culpabilidad con mis hijos, que a la menor le estaba dando lo que no le di a los otros”, dijo.

“Me hizo preocuparme más por mis tres adultos y constantemente los estoy llamando para que me alcancen en Los Ángeles o nos vayamos a comer o no dejo de verlos”.

Aislinn ‘harta’ a los cinéfilos y ella se enoja

Tal parecería que la única forma de frenar la frecuente exposición de Aislinn Derbez tanto en la pantalla grande como en las series televisivas es… ¡con una marcha!

El usuario de Facebook Jose El Diablo organizó el evento que presuntamente se realizará el lunes 16 de octubre y su punto de partida sería El Ángel de la Independencia, en el Paseo Reforma de Ciudad de México.

“Porque ya queremos una semana sin que se estrene una película de Aislinn Derbez, necesitamos aire y ya no ver su cara en la pantalla grande, ni en Netflix”, detalla el usuario en la información del evento.

En la sección de comentarios del evento, al que supuestamente asisitirían más de 5,600 personas, algunos usuarios de Facebook aprovecharon para arremeter contra la actriz.

“Qué pesada al igual que el papá, sobrevalorada y todas sus películas iguales”, escribió el seguidor Víctor Gómez.

“Se deben incluir a Karla Souza, Martha Higareda, Omar Chaparro y demás familia Derbez”, agregó el usuario Enrique Hernández Albuquerque.

Sin embargo, Aislinn recibió algunas muestras de apoyo.

Del 2010 a la fecha, Aislinn Derbez ha participado en 13 películas, y en 2015 y 2016 se proyectaron tres filmes en cada año.

En lo que va del 2017, ha estelarizado Todo o nada y Hazlo como hombre.

Les dan buena noticia

La película Hazlo como hombre, protagonizada por los próximos padres, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, se convirtió en la cinta mexicana más taquillera del 2017, según la distribuidora Videocine.

A tan solo 11 días de su estreno, el filme ya llevó a las salas de México a más de 2.7 millones de espectadores, con una recaudación de más de 130 millones de pesos mexicanos (más de 7 millones de dólares).

“Para que la gente se dé una idea, llevamos como 30 estadios aztecas llenos, es muchísimo y estamos felices. Nos impresionó mucho haberle ganado a películas hollywoodenses con superpresupuestos”.

“Que la gente realmente esté apoyando al cine mexicano y que les haya gustado esta propuesta nos tiene muy contentos. Porque además de que se carcajean de risa, reflexionan, si tienes eso en una película, vas de gane”, declaró Ochmann en entrevista desde Nueva York.

La comedia dirigida por Nicolás López debutó con récord la semana pasada al tener el mejor debut de una película mexicana en apertura en día jueves y el tercer lugar en su primer fin de semana con 1.3 millones de espectadores.

“Creo que se juntaron muchas cosas, la temática, estarnos riendo de las ideas machistas y retrógradas de la sociedad, eso siempre nos ha gustado a los mexicanos”, añadió el actor.

El proyecto se convirtió en un trabajo muy entrañable para la pareja conforma por Ochmann y Derbez luego de haberse subido al barco como socios productores a través de su empresa A Toda Madre Entertainment.

El filme se estrenará en Estados Unidos el próximo 1 de septiembre con 390 copias.