Mauricio Clark: el periodista afirma que ¡Ser gay es moda!

Mauricio Clark volvió a lanzarse en contra de la homosexualidad con una publicación en su cuenta de Twitter.

Días después de la polémica causada por declarar que dejó atrás la homosexualidad, el conductor usó su cuenta de Twitter para manifestar que ese tipo de preferencias sexuales forman parte de “una moda”.

“La homosexualidad es una moda”, escribió a través de la cuenta @Clarketo.

No conforme con eso, Mauricio manifestó por la red que él cometió “pecados y aberraciones”, pero que eso ya quedó en el pasado gracias al apoyo de Dios.

La homosexualidad es una moda. — Mauricio Clark (@clarketo) August 9, 2018

“Lo que menos pretendo es generar controversia u ofender. He aprendido que los sentimientos y pensamientos le corresponden a cada quien, por eso no me tomo nada a personal. Lo único que pretendo es compartirles y externarles con júbilo lo que El Señor Jesús ha hecho en mi vida”, aseguró en la red social.

Tras sus comentarios, Clark aseguró no tener nada en contra de la comunidad gay, pues cada persona es responsable de sus actos, y hasta se atrevió a ofrecerles apoyo y amor.

“Amor y bendiciones para todos. Insisto, para todos aquellos que buscan ofender o atacar, créanme que no he dejado de orar por ustedes, porque los entiendo. Perdonar a los que me aman y amo no tiene nada de extraordinario, por eso a los que han mostrado rabia, perdonados están”, dijo.

Y me crean o no, no tengo nada en contra de la comunidad gay, cada quien es responsable de su vida. Quiero externarles mi amor y respeto y en lo que pueda ayudarles, cuentan sinceramente conmigo. Se trata de ser felices, pues la vida es muy corta. ¡Dios nos bendice! — Mauricio Clark (@clarketo) August 9, 2018

El también conductor dijo el mes pasado en una entrevista con un medio en México que logró curarse de su homosexualidad luego de regresar de rehabilitación a causa de su adicción a la cocaína.

