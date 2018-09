Matías Novoa continúa ascendiendo con su incursión en ‘El Señor de los Cielos’

Matías Novoa no le teme a los desafíos pues asegura que son el motor que le impulsa a crecer como actor y como persona. Y bajo esa premisa, el actor chileno, afincado en México desde hace una década, aceptó unirse el elenco de El Señor de los Cielos en medio del rodaje de su sexta temporada.

De esta manera Novoa se une a la lista de estrellas internacionales como Ninel Conde, María Conchita Alonso, Alberto Guerra, Carlos Bardem, Guy Ecker y Fernando Noriega, que interpretan a los nuevos y enigmáticos personajes que están sorprendiendo a los fanáticos de la exitosa serie.

“Ha sido toda una aventura porque yo estaba de viaje cuando me avisaron que si quería participar en esta temporada. No me lo esperaba porque yo sabía que ya habían empezado a grabar y no sabía que aparecía este personaje”, explicó Novoa desde México. “Estuve casi una semana pensando si entraba o no, por todo lo que conlleva y ser un reto bastante difícil. Es un proyecto que ya está hecho, que se vende solo, prácticamente. Entonces entrar con este peso tan grande, porque el personaje empieza a tener todo el peso de la historia, es un desafío bastante importante. Creo que las cosas pasan por algo, y decidí aceptar, me regresé del viaje, tuve muy poco tiempo para preparar el personaje. Llegué y a la semana ya estaba grabando”, agregó el histrión.

El rol que interpreta Novoa es Amado Leal, hermano de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), que tras años de estar desparecido vuelve para darle un giro inesperado a la historia.

“Mi personaje es un tipo que ha vivido una niñez muy complicada, desaparece del mundo de los Casillas y aparece en la mitad de toda esta trama”, indicó Novoa. “Está lleno de matices, es un personaje frío, ‘destendido’ de la vida, no le importa nada porque es un arma mortal que entrenó la CIA y llega a este mundo nuevo del narcotráfico, que combatió cuando trabajaba para la CIA y la DEA. Ahora se invierten los papeles”, añadió.

“La gente se podrá identificar con mi personaje en El Señor de los Cielos porque que no es el típico héroe invencible, y verá cómo poco a poco va mostrando su parte humana”, Matías Novoa, actor chileno

Al igual que su personaje en Enemigo íntimo, la serie con que debutó con Telemundo en febrero pasado, el que interpreta en El Señor de los Cielos es un militar justiciero.

“Últimamente mis personajes están relacionados con lo militar, que a mí me gusta mucho. Son como los héroes. Este personaje en particular tiene un pasado muy bonito, en el sentido que para mí como actor le puedo sacar muchas cosas”, puntualizó el actor chileno.

Al hablar de la longevidad de la serie, Novoa dijo que los guiones y la inclusión de nuevos personajes como el suyo son la clave para que se produzcan nuevas temporadas.

“La gente siempre ha dicho: bueno y ¿hasta cuándo va a durar? La serie es tan rica en cuanto a temas, entonces siguen sacando y sacando. Y ahora con esta parte de la historia donde entra mi personaje, le da otro giro, como que la renueva y la refresca un poco. Y pues da para hablar porque de aquí no sé cuántas pueda haber más. Sí puede seguir esto, sí da para más”, vaticinó.

BREVE BIO de Matías Novoa

Nombre: Matías Novoa

Profesión: actor y modelo

Nacionalidad: chileno

Fecha y lugar de nacimiento: 14 de junio de 1980 en Valparaíso, Chile

Estado civil: soltero. Es papá de Axel (6), producto de su relación con la actriz venezolana María José Magán.

El Señor de los Cielos, sexta temporada

Cuando: lunes a viernes, 10 p.m.

Donde: Telemundo

Info: www.telemundo.com