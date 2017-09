‘Matan’ en redes a Andrés García y lo ‘premian’ con trabajo (VIDEO)

El actor mexicano Andrés García no pudo ocultar su molestia al saber que de nueva cuenta lo volvieron a “matar” en las redes sociales. Y es que fue esta semana cuando se difundió una noticia falsa sobre su supuesta muerte.

Sin embargo dijo que contrario a lo que se pensara, le sacó provecho al falso rumor pues hay varios productores que le hablaron y le ofrecieron trabajo: “me hablaron dos productores que quieren hacer la historia de Andrés García, que es más entretenida que la de cualquier otra, son más aventuras, pero aparte las personales son más interesantes”.

Además confesó que sabe quién es el culpable de difundir esa noticia: “yo quería hacer una aclaración o una explicación al público, es un acto de mala voluntad hecho por una persona que siempre me ha tenido mala voluntad, que ni voy a decir su nombre, no le voy a dar cámara. Es del medio y es una persona deshonesta, una persona que tiene muy poca progenitora, pero le salió al revés porque me hizo a mí darme cuenta de la cantidad de gente que sí me quiere bien, por dos personas que no me quieren bien he recibido cientos de llamadas de amigos y familia”, dijo a Ventaneando.

Contó que la persona que hace esos falsos rumores es una mujer perteneciente al medio: “es una mujer que se quiere hacer publicidad, no es Carmen (Campuzano), yo a ella la quiero bien y ella me quiere bien a mí, es una mujer, una gente que trabaja en el medio, es una aprovechada de toda la vida, siempre le ha hecho mucho mal a muchos actores, entonces no me interesa darle publicidad y al final me terminó haciendo un favor”.

Aclaró si necesita dinero para su tratamiento: “lo que pasa es que a veces uno se queda sin dinero, es cierto… pero yo necesito vender propiedades muy grandes, de hecho estoy rematando la primera, ya tengo como siete años sin trabajar y según yo no quería trabajar hasta que caminara bien, pero una de las personas (los productores) me dijo ‘vamos a agarrarlo desde ahora desde ver cómo se va recuperando y como empezamos la serie'”, contó al programa de Primera Mano de Imagen TV.