Luego de revelar que el año pasado se reencontró con Gloria Trevi desde que ambas salieron de la cárcel en 2004, Mary Boquitas confesó que le pidió a la intérprete de “Pelo suelto” limpiar su nombre.

Durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, la cantante y actriz María Raquenel Portillo, afirmó que antes de llegar a esta solicitud, primero aclaró su duda al respecto de que Trevi le estaba bloqueando su carrera.

“Platicamos, fui directa. Le dije: ‘Bueno, vengo a platicar contigo porque quiero saber qué es lo que está pasando. Hay gente que me ha dicho que te enojas si me dan trabajo. Entonces quiero saber qué está pasando, porque hasta donde yo sé, yo no te hice nada’. Y efectivamente, me dijo: ‘Tú no me has hecho nada. Eres la amiga a la que más quise’. Y yo le dije: ‘Y tú igual’”, contó Mary.

Confesando que sintió a Gloria ponerse a la defensiva, Raquenel dijo que cambió el tema y le pidió un favor muy grande. “Le dije: ‘Hubiera sido maravilloso que en algún momento le dijeras a la prensa (…) que esta mujer no tuvo nada que ver. Porque sabes qué así fue. Sabes que yo ni estaba ni tuve nada que ver, y aunque hubiera estado jamás le hubiera podido hacer un daño a tu hija”,

Recordando que de alguna manera ha sido relacionada con la muerte de Ana Dalai, hija que la intérprete mexicana tuvo en Brasil con su ex mánager, Sergio Andrade.

Posteriormente, reveló: “te cuento para que te enteres, yo fui la madrina de bautizo de Ana Dalai, ¿por qué lo fui?, porque ella así lo quiso”.

Ante esta petición, Mary Boquitas aseguró que Gloria Trevi le contestó que iba a considerarlo, pues no le gusta hablar públicamente del tema.

