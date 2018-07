Mark Hamill: mi última Star Wars sin Carrie Fisher será agridulce

El actor Mark Hamill, que da vida a Luke Skywalker en la saga ‘Star Wars’, manifestó su nostalgia por grabar su última participación en la historia sin Carrie Fisher en su papel de Leia, reportó El Comercio.

A través de su cuenta en Twitter, Hamill compartió un mensaje dedicado a su amiga y colega, fallecida en 2016.

It's bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I'm finding solace in the fact that she won't BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news.#CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa

— Mark Hamill (@HamillHimself) July 29, 2018