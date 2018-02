Estar parados ahí es respirar el miedo de tanta gente, es respirar los sueños, las ilusiones, la única salida de muchos… cada quien tiene una historia que contar, ese lugar está lleno de lágrimas, sonrisas, inocencia, ese lugar te toca el corazón, te hace entender para q estamos aquí, te hace valorar, te hace despertar,muchas veces es tu última oportunidad de respirar… muy pronto @alotroladodelmurotv por @telemundo una historia que puede ser también tu historia… #21deFebrero por @telemundo #Sofia #Elmuro

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Feb 5, 2018 at 9:21am PST