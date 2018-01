Marjorie de Sousa no pudo contener el llanto, al hablar con el periodista Juan José Origel del tiempo que no puede estar con su hijo Matías, ya que no puede sacarlo de México, ahora que está trabajando para un nuevo proyecto en Miami con Telemundo.

“No puedo, su papá no me da permiso todavía. Está súper cuidado, mi mamá lo ama y él es una cosa con ella, pero es horrible. Cada vez que me toca salir al aeropuerto y verle la cara, él lo sabe y me mira con unos ojos… no es justo para él, más que el daño que me puedas hacer a mí, pero no es justo para él”, contó la actriz venezolana en medio de las lágrimas al programa Suelta la Sopa VIP.

Marjorie se encuentra en estos momentos cumpliendo compromisos en los Estados Unidos con Telemundo en “Al otro lado del muro”, pero en medio de los pleitos legales por su manutención no cuenta con el permiso necesario de Julián Gil, padre del niño, para que esté con ella mientras finaliza las grabaciones.

La artista se mostró receptiva ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con su expareja, Julián Gil para que pueda ver a su hijo tranquilamente, pero enfatizó que primeramente se debe hablar y existir un orden entre los dos.

“El tema de la prueba de ADN ha sido un tema muy humillante para mi hijo y para mí, ese tema comenzó con un comentario que ustedes lo tienen grabado, una relación es de dos y no de tres. Ese comentario quedó abierto y a raíz de allí la bola rodó y luego a los días se cerró el comentario diciendo que la otra persona era mi mamá, pero ese comentario se dejó rodar y desde ese día no hemos tenido paz”, dijo la venezolana.

A pesar de todo, Marjorie asegura que “no le puedo guardar rencor, es el papá de mi hijo y lo respeto, así va a seguir siendo”.

“¿Cuál es el drama de esta tipa? Ella empezó todo esto”, “¿respetas al papá de tu hijo? Después que hasta narco lavadinero le dijiste, hipócrita”, “siempre se hace la víctima, ahora que pague las consecuencias y que no sea tan dramática”, “humillante dice y ella pidió primero la prueba de ADN, ridícula y ahora se la da de digna”, “víbora interesada, un Oscar como mejor actriz, no se le cree nada”, “Telemundo está intentando limpiar la imagen de Marjorie por la telenovela, eso es todo”, fueron algunas de las reacciones en YouTube.