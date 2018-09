Marjorie de Sousa ha dado respuesta a los señalamientos que hiciera el diseñador Gustavo Matta con respecto a que ella ordenaba a las personas que cuidan a su hijo Matías a que no le dieran de comer horas antes de su encuentro con Julián Gil en el Centro de Convivencia, con la finalidad de que el menor estuviera llorando durante el tiempo que estaba con su padre.

A su salida de este lugar, al que Gil nuevamente faltó este fin de semana, la actriz fue interrogada por los reporteros sobre lo que dijo el diseñador a una publicación.

En entrevista para el programa De Primera Mano, de Sousa declaró: “Ay no sé mi vida, yo no tengo nada qué decir, Dios lo bendiga, yo no tengo nada qué opinar justamente de terceros”.

Agregando que el más afectado en esta situación es Matías: “Aquí es una cosa de dos y que lamentablemente el más afectado es mi bebé”.

Posteriormente, Marjorie envió un mensaje al actor argentino y subrayó que, a su hijo, así como a cualquier niño, no se le puede manipular tan fácilmente para que en determinado tiempo esté llorando.

“¿Entonces, por qué se maneja de manera tan tóxica?”, le preguntan

De igual manera exhortó a los involucrados a asumir su responsabilidad: “Cada quien que asuma su responsabilidad, y yo la verdad le deseo bendiciones y de corazón”.

Y reiteró: “Cuando un bebé tiene hambre, no entra ni sale tan tranquilo, cuando un bebé tiene hambre tú no lo puedes manipular, ni lo puedes controlar, llora, es por lógica señores, no se dejen engañar con tanta tontería”.

Confesando que este día, que era de fiesta en México, no pudo realizar otras actividades debido a su cita en el Centro de Convivencia, fue que Marjorie dejó el lugar señalando a su ex pareja por faltar de nueva cuenta a su encuentro con el menor.

La venezolana no salió muy bien librada de la sección de comentarios: “Es que no tiene un pelo de tonta, pero igual ya fue descubierta”, “Marjorie es una falsa, si en verdad, envía bendiciones a todos ¿Entonces, por qué se maneja de manera tan tóxica?”, “n’ombre si Julián está con su hijo a solas se imaginan ¿cuántas acusaciones tendría ya? Esta mujer hasta la cárcel lo hubiera metido, la Marjorie tiene un corazón podrido”, “si le importara su hijo no hiciera tanto show”, “que triste llegar a esos extremos hasta de atentar contra el niño con tal de vengarse del ex”.

