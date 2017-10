Marjorie de Sousa responde a Julián Gil y dice que no la mantiene (VIDEO)

Marjorie de Sousa rompió el largo silencio que había mantenido en torno a la batalla legal que sostiene con Julián Gil y calificó como “mentiras” todas las versiones que el actor argentino ha difundido sobre ella y el proceso.

“No puede ser posible que se pueda publicar cualquier cantidad de mentiras, que se lleve tan lejos, ¿porqué no hablé?”, señaló molesta la venezolana, tras llevar a su hijo Matías a la visita correspondiente con su padre, en el Centro de Convivencia de los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México.

“Me he mantenido callada, me he mantenido al margen por respeto a mi familia, por respeto a mi bebé, que ahorita está chiquito y no lo entenderá, pero uno tiene que tomar conciencia de lo que dice”, explicó la actriz sin una gota de maquillaje a Ventaneando.

Además dejó claro que Julián Gil no la mantiene: “¿Por qué la persona no se presenta cuando le corresponde, ¿cuántas veces me han visto llegar con mi hijo?, él no ha llegado a las visitas porque tiene la película, yo también tengo que trabajar, el señor no me mantiene como lo ha intentado ver, yo me he hecho cargo de mi salud, el señor pudo aportar dos o tres cosas, mi hijo tiene 8 meses acaba de cumplirlos”, dijo al programa de TV Azteca.

De acuerdo con la cadena Univisión, Marjorie aceptó que existen dos denuncias en contra del padre de su hijo, pero no una orden de aprehensión como difundió Julián en sus redes sociales. Al respecto, su abogada, Alma Pellón, agregó que se trata de dos averiguaciones: una por el pago de la pensión de Matías y otra por violencia familiar psicológica.

“Se me ha señalado con cifras (de exigir 200,000 pesos mensuales), con cualquier cantidad de cosas que no son ciertas”, lamentó De Sousa, quien aseguró que de los ocho meses recién cumplidos que tiene Matías, su papá sólo ha pagado pensión por mayo, junio, julio y agosto.

Pellón, incluso, reveló que este jueves solicitaron que se reduzca aún más la aportación económica que por ley tiene que darle al bebé y que actualmente equivale al 10 por ciento de sus ingresos.

“Es una estupidez todo esto, no tiene sentido tanto lío, tanto escándalo”, declaró la actriz, quien aseguró que si de ella dependiera, ya hubiera arreglado las cosas con Gil fuera de los tribunales, pues toda su tensión y malestar es transmitido al bebé de ocho meses. “Por la salud mental de mi hijo. Sí le afecta, se pone nervioso cada vez que nos toca venir acá. No está bonito vivir en este lío”, aseguró.

Sobre el estado de salud del menor, tanto Marjorie como su representante legal dijeron que el dictamen que exhibió Gil y su defensa es falso: “El espasmo sollozo se genera por el llanto. Se queda privado y se corta la respiración. La última vez fue de casi tres minutos y sí estuvo muy feo (…) El otro es por reflujo… Entonces tiene que dormir en una posición, muchos sufrimos de reflujo, imagínate un bebé, el niño se pone morado, he visto cómo casi se me muere en las manos. Por eso necesita que alguien lo esté vigilando”, advirtió.

Marjorie, quien no hablaba sobre el particular desde abril pasado, también expresó su molestia por cómo ha hecho público el caso Julián. “Las cosas se dicen de frente y hay una persona que nos interesa a los dos y hay una persona que necesita de los dos. No necesitamos un ‘show’ mediático para continuar con esto, lo que necesitamos es paz, jamás le negaré a Matías que vea a su padre, pero tengo que cuidar los derechos de mis hijos”, mencionó De Sousa.

Por lo pronto, el próximo lunes será tratado el incidente de violencia que acusa la venezolana en los juzgados, respecto al cual declaró. “Arriba hay una persona que ve todo y se llama Dios, en quien confío plenamente. Y también confío en la justicia mexicana, en el juez que lleva el caso”.

En Ventaneando también transmitieron las declaraciones de la venezolana.