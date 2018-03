Poco a poco poniéndole color a las cosas 🙏🏻🙌🏻🙏🏻 pero más entregada y agradecida que nunca por tanto 2017 ❤️❤️me diste la mejor enseñanza para cualquier mujer y ser humano 🙏🏻gracias por tanto aprendido, por mostrarme que cuando más oscuro se ve todo 🙌🏻es cuando el sol está por salir. Seguimos confiando y guiados por Dios 🙏🏻🙌🏻 me despido de ti querido 2017 jamás te olvidare, siempre te veré en los ojos azules de un ángel en mi vida🎈 y para ti 2018 se que vendrás cargado de lo mejor para todos🙌🏻 te esperamos con la mejor vibra, pero sobre todo con el corazón lleno de Fe y ESPERANZA. GRACIAS mis sousatic@s por tanto nuevamente 🙏🏻pero más por el detalle de saber que los tengo en todo momento ❤️ gracias, gracias, gracias❤️❤️❤️ que seas muy FELIZ 💋😊

