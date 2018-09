View this post on Instagram

Uno nunca cree que vivirá este momento y hoy llego💔💔💔 justo hoy el día de tu cumpleaños número 13 💔 tantas historias, países, tantas cosas que vivimos juntas mi nenita hermosa. Hoy mi corazón solo tiene lágrimas, mi mente no deja de repetir ese momento. Hoy ya no estás con nosotros. Te amo!! Gracias 🙏🏻 por regalarme lo más puro de tu ser!! AMOR 💕 feliz cumpleaños mi Mussa hermosa, feliz partida mi Ángel amado 💔 #mussadesousa #miamorbonito #porsiempreminiña #Felizpartida