Cada aventura es algo mágico contigo, es valorar realmente la vida, es ser más valiente por ti, es aprender a reír sin importar lo que ocurra. Ahora todo tiene un sentido diferente, cuando digo que eres mi maestro es así 😊para cada madre es como ir a la universidad y estudiar la carrera más difícil pero fascinante. Mi vida tu, gracias por enseñarme lo que es amor verdadero, siempre juntos, siempre tu mi niño feliz, por ti vale la pena todo, feliz día de las madres para todas las guerreras, feliz día mujer valiente. ❤️Feliz día mami hermosa TE AMO ❤️ Con todo nuestro amor les mandamos besos infinitos y que Dios bendiga cada corazón que lea esto ❤🙏🏻💋

